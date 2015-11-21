أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

والدة المصرى الحاصل على جنسية الإمارات: "مصر ماصرفتش على ابنى ربع جنيه"

Google+ Print
والدة المصرى الحاصل على جنسية الإمارات: "مصر ماصرفتش على ابنى ربع جنيه" والدة المصرى الحاصل على جنسية الإمارات: "مصر ماصرفتش على ابنى ربع جنيه"
قالت "أمل.م" والدة الطالب مصطفى الصاوى المخترع المصرى المعروف، إن نجلها ليس خائنا ولم يبع وطنه وأهله مضيفة: "لو ابنى خاين يبقى أحمد زويل خاين".

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نجلها كان يشتكى لها ممن يسبونه على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى ويصفونه بالخائن، مشيرة إلى أنها طالبته بغلق كل صفحاته على تلك المواقع وتجاهل كل الرسائل التى تأتى له، قائلة: "حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من خون ابنى، وابنى تعب فى كتير".

وتابعت، "ابنى لو كان شاف الخير فى مصر كان كمل ومسافرش لكنه أنفق أكتر من 40 ألف جنيه سفر وتنقلات للمشاركة فى مسابقات عالمية باسم مصر وعمر ما حد أعطاه ربع جنيه"، مؤكدة أنه زارها أول أمس فى القاهرة ولم يهجرها كما قال البعض، وأكدت أن نجلها قرر السفر للإمارات برغبته، حيث سيتوفر له إمكانيات تطبيق أفكاره مضيفة أن أساتذة بجامعة المنصورة شجعوه على السفر أيضا، لأنه لم يلق التقدير المناسب فى مصر.

وقالت، إن استقبال أهالى الإمارات لنجلها بالمطار بعد حصوله على الميدالية الذهبية باسمهم شىء عظيم لم يلقاه فى مصر .

موضوعات متعلقة:


>

المصرى المخترع الحاصل على جنسية الإمارات: جنسيتى الإماراتية ليست خيانة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر