والدة المصرى الحاصل على جنسية الإمارات: "مصر ماصرفتش على ابنى ربع جنيه"

قالت "أمل.م" والدة الطالب مصطفى الصاوى المخترع المصرى المعروف، إن نجلها ليس خائنا ولم يبع وطنه وأهله مضيفة: "لو ابنى خاين يبقى أحمد زويل خاين".

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نجلها كان يشتكى لها ممن يسبونه على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى ويصفونه بالخائن، مشيرة إلى أنها طالبته بغلق كل صفحاته على تلك المواقع وتجاهل كل الرسائل التى تأتى له، قائلة: "حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من خون ابنى، وابنى تعب فى مصر كتير".

وتابعت، "ابنى لو كان شاف الخير فى مصر كان كمل ومسافرش لكنه أنفق أكتر من 40 ألف جنيه سفر وتنقلات للمشاركة فى مسابقات عالمية باسم مصر وعمر ما حد أعطاه ربع جنيه"، مؤكدة أنه زارها أول أمس فى القاهرة ولم يهجرها كما قال البعض، وأكدت أن نجلها قرر السفر للإمارات برغبته، حيث سيتوفر له إمكانيات تطبيق أفكاره مضيفة أن أساتذة بجامعة المنصورة شجعوه على السفر أيضا، لأنه لم يلق التقدير المناسب فى مصر.

وقالت، إن استقبال أهالى الإمارات لنجلها بالمطار بعد حصوله على الميدالية الذهبية باسمهم شىء عظيم لم يلقاه فى مصر .

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