مجمعات الأهرام: طرح حلويات المولد النبوى بأسعار مخفضة 20%

أكد طارق طنطاوى رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين أنه سيتم طرح حلاوة المواد النبوى خلال الأيام المقبلة بمناسبة المولد النبوى بأسعار مخفضة 20% مقارنة بمثيلاتها بالأسواق الأخرى.

وأضاف طارق طنطاوى فى تصريحات لليوم السابع على هامش افتتاح مركزين لتعبئة الخضروات والفاكهة بسوق العبور وبحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم توفير حلوى مولد النبوى فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 162 فرعا بهدف العمل على تلبية احتياجات المواطنين.