وزير السياحة: أتوقع وصول السائحين لـ9 ملايين سائح فى 2015 – 2016

استأنف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، زياراته الميدانية اليوم السبت، إلى مقار الوزارات لمراجعة البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها من جانب الوزارات فى جميع المجالات تمهيداً لصياغة برنامج الحكومة المخطط عرضه على مجلس النواب القادم، حيث اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزراء البترول والكهرباء والسياحة والاتصالات والتضامن الاجتماعى والآثار لمراجعة برنامج كل وزارة على حدة.

ويستهدف البرنامج تحسين الخدمات الجماهيرية وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على مكافحة الغلاء وضبط الأسعار وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى لصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل، والفئات الأكثر احتياجاً إلى جانب اتخاذ إجراءات غير نمطية للتغلب على التحديات الاقتصادية وفق برامج واضحة بهدف تطوير البنية الأساسية، وخفض عجز الموازنة، وخفض الميزان التجارى، ومساندة المصانع المتعثرة لإعادتها إلى الإنتاج، كما يستهدف أيضاً خفض معدلات البطالة بدخول المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة حيز التنفيذ.

ويستهدف البرنامج أيضاً تحديث شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والنقل الجماعى، والتى لم تمتد لها يد التطوير لسنوات طويلة وخاصة للمناطق المحرومة والمهمشة، إلى جانب التوسع فى مظلة الضمان الاجتماعى.

كما يستهدف البرنامج أيضاً وضع خطط واضحة لتشجيع المنتج المحلى وحماية خاصة من المنافسة غير المشروعة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لمنع عمليات التهريب واستنزاف حقوق الخزانة العامة الممثلة فى الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الواردات.

وخلال زيارته لوزارة البترول، عرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأهداف الإستراتيجية لقطاع البترول والتى تقضى بتأمين الاحتياجات من الموارد البترولية بأسعار اقتصادية مع زيادة الاحتياطى والإنتاج من الثروة البترولية وتحويل مصر لمركز إستراتيجى لتداول الطاقة وتحقيق استثمارات فى مجال البحث والتنمية لنحو 30 مليار دولار حتى عام 2018، مع التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، ويقضى برنامج الوزارة فى المدى القصير (2015 – 2016) بإبرام اتفاقيات جديدة للبحث عن الزيت الخام والغاز واستغلالها إضافة إلى طرح عدد 3 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز بإجمالى عدد 25 إلى 30 قطاع، والاتفاق على خطة تنمية كشف (ظهر 1)، حيث يقدر الاحتياطى المبدئى بحوالى 30 تريليون قدم مكعب غاز، و 100 مليون برميل متكثفات.

ويهدف برنامج الوزارة إلى توصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية فى العام المالى 2015 – 2016، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعى لنحو 1100 منشأة صناعية وتجارية، ووصول عدد السيارات المحولة لنحو 265 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى حتى نهاية يونيو 2018.

وفى وزارة الكهرباء، عرض الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة، إستراتيجية الوزارة التى تعتمد على تأمين مصادر التغدية الكهربائية والاستدامة والتطوير المؤسسى والحوكمة لشركات الكهرباء، وخلق سوق تنافسية للكهرباء ووضع القواعد المنظمه له، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مجالى الإنتاج وتوزيع الكهرباء. وأشار الوزير إلى مفردات الخطة قصيرة الأجل (2015 – 2016) وأهمها دخول محطات جديدة للخدمة لمواجهة صيف 2016، منها محطة المحمودية بطاقة 160 ميجاوات، ووحدات بشرم الشيخ وبورسعيد والغردقة بطاقة 420 ميجاوات، ومحطة غرب أسيوط بطاقة 250 ميجاوات، ومحطة التبين بطاقة 480 ميجاوات، وشمال القاهرة بطاقة 250 ميجاوات، وعتاقة القديمة بطاقة 480 ميجاوات، والكريمات الشمسية بطاقة 120 ميجاوات، ومحطة شمال الجيزة بطاقة 750 ميجاوات، ومحطة السويس الحرارية بطاقة 650 ميجاوات، هذا إلى جانب دخول محطات سمينز الجديدة حيز الإنتاج بطاقة 14.400 ميجاوات اعتبارا من النصف الثانى لعام 2016 وحتى منتصف عام 2018.

وفى وزارة السياحة، عرض هشام زعزوع، وزير السياحة، برنامج الوزارة فى ضوء الأزمة الراهنة وتداعياتها وتوقعاتها وصول الأعداد السياحية إلى 8.9 مليون سائح بإنخفاض 10% عن عام 2014 على أن تبلغ الإيرادات السياحية نحو 6 مليارات دولار بانخفاض 20% عن عام 2014.

وتوقع وزير السياحة أيضاً أن تصل الأعداد السياحية لعام 2015 – 2016 إلى تسعة ملايين سائح بانخفاض 13% عن عام 2014 – 2015، فيما توقع بلوغ الإيرادات السياحية نحو 6.2 مليار دولار بانخفاض 15% عن عام 2014 – 2015.

وأكد زعزوع انتهاء وزارة السياحة من وضع برنامج محدد لمضاعفة أنشطة الترويج السياحى بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر، وجذب المزيد من الأنظار نحو المقصد السياحى المصرى، واجتذاب حركة سياحية من الأسواق الناشئة، وتنظيم حزم تشجيعية لليابان والصين وأمريكا الجنوبية، مع تشجيع سياحة الجذور بوضع برنامج لأفكار جديدة لجذب المصريين المهاجرين بالتعاون مع وزارة الهجرة، مؤكداً أنه تم تحديد آليات لتحقيق هذا الهدف منها رصد خمسة ملايين دولار من صندوق التنمية السياحة لتنفيذ حملة علاقات عامة ضخمة مكثفة فى الأسواق الخارجية وتنظيم مجموعة من الأحداث الثقافية والفنية داخل مصر وخارجها، وتشجيع السياحة العائلية العربية، واستعادة السياحة الثقافية.

ويستكمل الآن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، زياراته لمقار وزارات الاتصالات، والتضامن الاجتماعى، والآثار.

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