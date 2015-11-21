حبس 4 متهمين فى ذكرى محمد محمود

أمرت نيابة عابدين برئاسة المستشار شريف توفيق، اليوم، بحبس 4 متهمين بتعطيل المواصلات والتظاهر وقطع الطريق بمنطقة وسط البلد فى ذكرى أحداث شارع محمد محمود 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قطعوا الطريق العام وتظاهروا وعطلوا الحركة المرورية وحازو مطبوعات ومنشورات تحريضية ضد الدولة وأنكر المتهيمن أمام جهات الاتهامات المنسوبة لهم بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح والترويج للتظاهر ضد مؤسسات الدولة.

وأكد المتهمون فى التحقيقات أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم أثناء سيرهم ولا يعرفون أى شئ حول اللافتات المضبوطة والمحرزة فى التحقيق.