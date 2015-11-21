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332 مليون جنيه لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة

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332 مليون جنيه لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة 332 مليون جنيه لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة
أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، التنسيق مع قيادات الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لتنفيذ خطة عاجلة لدعم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بمبلغ 332 مليون جنيه.

وقال "سلطان" فى تصريحاتٍ له، إن الخطة العاجلة تشمل دعم الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمبلغ وقدره 268.5 مليون جنية لإنهاء عدد من المشروعات، منها إحلال وتجديد وتوسعات مشروع الصرف الصحى بكفر الدوار بتكلفة إضافية 91 مليون جنيه، وإنهاء محطة مياه المحمودية وشبكاتها بتكلفة إضافية 43.5 مليون جنيه وإنهاء محطة مياه الدلنجات وشبكاتها بتكلفة إضافية 10 ملايين جنيه.

وتتضمن الخطة إنهاء توسعات محطة مياه أبو حمص وشبكاتها بتكلفة 70 مليون جنيه، وإنهاء الخط الناقل بقطر 1000 مم وبطول 11 كم/ ط ضمن شبكات توسعات محطة مياه النوبارية بتكلفة 25 مليون جنيه وإنهاء أعمال الخزان الاستراتيجى للمياه بوادى النطرون بتكلفة 29 مليون جنيه.

وأوضح محافظ البحيرة أن الخطة تشمل دعم شركة المياه والصرف الصحى بالبحيرة بمبلغ 63.5 مليون جنيه لإنهاء عدد من المشروعات التالية، منها إحلال وتجديد خطّى طرد صرف صحى بطول 5 كم وقطر 450 مم بمدينة المحمودية بتكلفة 7 ملايين جنيه وإحلال وتجديد وتوريد معدات صرف صحى لزوم شبكات الصرف الصحى والتى تشمل محطات رفع نقالى ووحدات ديزل وطلمبات غاطسة نقالى بالخراطيم وطلمبات سحب وطرد بتكلفة 10 ملايين جنيه إلى جانب توريد 6 سيارات كسح و5 سيارات نافورى بتكلفة 10 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد روافع صرف صحى متعددة وتشمل روافع (سوق الجملة وأحمد زويل بدمنهور ونكلا والمعالجة بإيتاى البارود والمنشية وعثمان بن عفان والكوم الأخضر والشونة بحوش عيسى ورافع 26 يوليو وأبو هريرة والوكيل بكفر الدوار) بتكلفة تقديرية 13.5 مليون جنيه وكذلك إحلال وتجديد محطات مياه نقالى بأبو حمص وأبو المطامير وشبراخيت بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه.

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