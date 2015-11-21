خبر في الجول – الكشف عن.. كواليس الرحيل الوشيك لفيريرا.. وقصة ' 3 إنذارات ' للزمالك

مصدر من النادي وأخر مقرب من المدرب كشفا لـFilGoal.com كواليس الرحيل الوشيك لجوزفالدو فيريرا عن منصب المدير الفني للزمالك.

أرسل فيريرا خطابا لعلاء مقلد مدير عام الزمالك يخطره فيه برغبته في فسخ عقده مع القلعة البيضاء بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وصرح مصدر مقرب من المدرب البرتغالي بأن الزمالك لم يدفع ما يوازي نصف مليون دولار من مستحقات فيريرا.

وأوضح "لفيريرا مستحقات متأخرة من راتب 3 شهور ومكافآت فوز في مباريات وبطولات أيضا".

وشدد أن فيريرا بات من حقه فسخ عقده مع الزمالك والحصول على مستحقاته المتأخرة نظرا لمخالفة النادي الأبيض لقانون العمل الذي يمنح الحق لطرف في فسخ عقده مادام لم يحصل على مستحقاته لـ3 أشهر.

3 إنذارات

وكشف المصدر "فيريرا أرسل للزمالك 3 إنذارات سابقة. ولم يستجب النادي الأبيض".

إسماعيل يوسف مدير الكرة في الزمالك كشف لـFilGoal.com أن النادي دفع جزء كبيرا من مستحقات متأخرة لفيريرا.

لكنه استدرك "المشكلة أن الزمالك وضع في حساب المدرب الأموال بالجنيه المصري، وهو يرفض تسلمها إلا بالدولار".

رد الزمالك

من جانبه عقب مصدر مسؤول في الزمالك لـFilGoal.com "النادي سينتظر القرار النهائي لفيريرا".

وفسر "موعد وصول فيريرا إلى مصر يوم غد الأحد. لو لم يصل سيكون هذا تصعيدا ينهي الارتباط من طرف واحد وهو طرف المدرب البرتغالي".