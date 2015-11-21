قوات الجيش والمقاومة تنزع 5 آلاف لغم زرعها الحوثيون جنوب صنعاء

>أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم السبت، بأن قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية تمكنت من استكمال تمشيط مناطق استراتيجية سيطرت عليها بمحافظة تعز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القوات تمكنت من تمشيط منطقتى كرش والشريجة الواقعتين بين محافظتى لحج وتعز، ونجحت فى إزالة خمسة آلاف لغم زرعها الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

فى السياق نفسه، أوضحت المصادر، أن طيران التحالف العربى استهدف تعزيزات للحوثيين وقوات صالح على خط تعز عدن بمدينة الراهدة كانت متجهة إلى منطقة الشريجة التى سيطرت عليها قوات الجيش والمقاومة، وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين وقوات صالح إلى جانب تدمير آليات مسلحة لهم.

وقالت إن تعزيزات كبيرة للجيش والمقاومة وصلت إلى مشارف مدينة الراهدة استعدادا لتحريرها، لافتين إلى أن التعزيزات شملت مدرعات ودبابات وأسلحة ثقيلة، وكانت قوات الجيش والمقاومة قد أعلنت الاثنين الماضى عن بدء معركة تحرير تعز من الحوثيين وقوات صالح وفك الحصار الذى يفرضاه على المدينة منذ عدة أشهر.

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