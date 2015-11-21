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فائز السراج ينفى تشكيل "حكومة منفى" ليبية فى تونس

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فائز السراج ينفى تشكيل "حكومة منفى" ليبية فى تونس فائز السراج ينفى تشكيل "حكومة منفى" ليبية فى تونس
نفى المكتب الإعلامى للمرشح لرئاسة حكومة التوافق الوطنى الليبية فائز السراج، ما تداولته عديد من المواقع والصحف عن مصادر لم تسمها ما وصفته بمعلومات عن سعى فائز السراج تشكيل حكومة منفى فى تونس.

وقال المكتب الإعلامى فى بيان صحفى -حصل اليوم السابع على نسخة منه- إن ما نشر عار تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة وهدفها إجهاض أى جهد ليبى لإنقاذ البلاد من مستقبل مظلم.

وأكد السراج عمق العلاقات بين الأشقاء فى ليبيا وتونس، موضحًا أن حكومة الوفاق الوطنى هى تتويج لحوار الليبيين برعاية الأمم المتحدة ولن تكون إلا كما يريد لها الليبيون حكومة للوفاق، وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسى.
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