صبرى عبادة يطعن ضد مرشح مستقبل وطن فى دائرة أبو كبير بالشرقية

تقدم الشيخ صبرى عبادة خليل، مستشار وزارة الأوقاف ومرشح دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، بطعن ضد العقيد عبد الله لاشين مرشح الدائرة باسم حزب مستقبل وطن، لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بالشرقية، اتهم فيه لاشين مرشح حزب مستقبل وطن عدم وضع صفته كمرشح حزب فى دعايته الانتخابية مما يعد مخالفة واضحة للقانون تستوجب إلغاء ترشحه، حيث نص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا للانتخابات المنظمة للدعاية الانتخابية أن تتضمن الدعاية الانتخابية للمرشح عن صفته عما إذا كان مستقلا أو ينتمى لحزب.

وطالب عبادة فى طعنه لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بالشرقية باستبعاد العقيد عبد الله لاشين، مرشح حزب مستقبل وطن، من قائمة المرشحين لإخفائه عن الناخبين فى دعايته انتماءه الحزبى بقصد تضليلهم، على حد نص الطعن.