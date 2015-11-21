جمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم تعقد مؤتمرها السنوى الرابع بأسوان

تعقد جمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم بجامعة أسيوط، مؤتمرها السنوى الرابع، الذى يقام هذا العام بمحافظة أسوان، بالتعاون مع جامعة أسوان وجامعة النيلين السودانى فى الفترة من 25 -28 نوفمبر الجارى تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، واللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، والدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان والدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة النيلين السودانية، والدكتور طارق الجمال عميد طب أسيوط، والدكتور حسين الشريف عميد طب أسوان، والدكتور طارق عباس البخين عميد طب النيلين، والمؤتمر سوف يكون برئاسة شرفية للدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات والأستاذ بقسم الصدر بجامعة القاهرة والدكتور عمر عواد أستاذ القلب بجامعة عين شمس، ويناقش المؤتمر العلاقة بين أمراض القلب والصدر.

وصرحت الدكتورة سوزان سلامة، الأستاذ بقسم أمراض الصدر ورئيس المؤتمر بأن المؤتمر يأتى فى إطار اهتمام الجمعية بالربط بين الأقسام الطبية المختلفة وكيفية معالجة أحد الأمراض مع وجود مرض آخر وعلاقة كل منهما بالآخر، مشيرة إلى أن هذا العام سيتم مناقشة أمراض الصدر والقلب وعلاقة كل منهما بالآخر والأمراض المتعلقة بالإصابة بهما ومضاعفاتهما وطرق العلاج المختلفة وكيفية اختيار الأنسب منها طبقًا لكل حالة.

وعن محاور المؤتمر، أوضحت الدكتورة مها الخولى، أستاذ أمراض الصدر بطب أسيوط ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر يشتمل على محورين أساسيين، يرتكز الأول على أمراض الصدر وعلاقتها بالقلب، يشتمل على كل ما هو حديث وشيق عن أمراض السدة الرئوية المزمنة، الربو الشعبى وارتفاع ضغط الشريان الرئوى وجلطاته وحالات فشل التنفس والحالات الحرجة فى العناية المركزة لأمراض الصدر إلى جانب اضطرابات التنفس أثناء النوم وتأثيرها الضار على القلب.

وعن المحور الثانى، والذى يتناول أمراض القلب وعلاقتها بالصدر، أكدت الدكتورة لمياء شعبان، أستاذ أمراض الصدر بطب أسيوط، أن المؤتمر يتضمن معلومات حديثة وشيقة عن أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم واضطرابات ضربات القلب، والتشخيص والعلاج التدخلى لبعض أمراض القلب وكذلك الأمراض المصاحبة لأمراض القلب والصدر، مثل الداء السكرى، معلنةً أن مؤتمر هذا العام ولأول مرة فى المؤتمرات العلمية يتم التطرق إلى التمريض وكيفية تعامله مع الحالات المزمنة والحرجة، وكذلك إضافة وسائل التغذية العلمية السليمة لحالات مرضى القلب والصدر.