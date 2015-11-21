مدير أمن الشرقية يستقبل البعثة الدولية للمعهد الانتخابى الديمقراطى بأفريقيا

استقبل اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، ظهر اليوم السبت، البعثة الدولية للمعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة بأفريقيا "إيسا" والموفدين عنها كل من " ماكرونالد من دولة زامبيا وفيث من دولة كينيا، وذلك لمتابعتهم الانتخابات بالمحافظة.

يذكر أن عدد المرشحين للانتخابات على مستوى المحافظة 328 مرشحا، عدد الناخبين المقيدين فى الكشوف الانتخابية ممن يحق لهم التصويت 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 13 لجنة عامة تضم 1039 مقرا انتخابيا و1843 صندوقا انتخابيا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تسفر الانتخابات عن فوز 30 مرشحا بمقاعد المحافظة فى البرلمان على مستوى الفردى و7 على مستوى القائمة التى تضم 15 مرشحا.