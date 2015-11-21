تكريم الشيخة فاطمة لجهودها الرائدة في تمكين المرأة الإماراتية

كرم مؤتمر المرأة الذي عقد في رأس الخيمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تقديرا لجهودها الرائدة في تمكين المرأة الإماراتية.

وتسلمت نيابة عن سموها سعادة نورة خليفة السويدي مديرة الإتحاد النسائي العام درع التكريم الذي قدمه الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار".. عقب اختتام فعاليات مؤتمر " إمرأة " الذي استمر يوما واحدا وعقد تحت رعاية الشيخة مهرة بنت احمد رئيسة جمعية نهضة المرأة برأس الخيمة ومجموعة مبادرات " قدها " ومبادرة "تمكين" في قاعة مسرح مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في رأس الخيمة.

وأكدت نورة خليفة السويدي مديرة الإتحاد النسائي العام في تصريح بهذه المناسبة أن المرأة الإماراتية محظوظة بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات " رئيسة الإتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.. مثمنة دور سموها الرائد في الإرتقاء بمستوى تعليم وثقافة المرأة الإماراتية وتمكينها وتطوير دورها في مختلف المجالات.

وقالت إن عطاء سمو الشيخة فاطمة للمرأة الإماراتية متواصل وبلا حدود في مختلف المجالات محققا العديد من المكاسب الوطنية غير المسبوقة محليا وعربيا وعالميا.

> حضر فعاليات المؤتمر الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للصناعت الدوائية جلفار والشيخة الدكتورة هند بنت عبدالعزيز القاسمي رئيسة نادي الإمارات لسيدات الأعمال والمهن الحرة والشيخ صقر بن سلطان بن حميد القاسمي والشيخ صقر بن طارق القاسمي والشيخ حميد بن سلطان بن حميد القاسمي.

وأكدت سعادتها أن تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" يأتي تقديرا لجهودها الصادقة المخلصة في خدمة الوطن بصفة عامة ودعم المرأة الإماراتية بصفة خاصة..فيما قدمت التهنئة لسموها بهذه المناسبة وتمنت لسموها طول العمر ودوام الصحة والعطاء لخدمة المرأة الإماراتية والعربية.

وقالت سعادتها إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الامارات" صاحبة قلب كبير فاض عطاء وتفانيا حتى أصبحت قدوة ومثلا أعلى يحتذى في القيادة والريادة.. بينما تخطى عطاء سموها حدود الوطن عربيا وعالميا.. مشيرة الى أن الكلمات تعجز في وصف هذا العطاء لأنها وهبت نفسها لخدمة وطنها وغرس القيم النبيلة في نفوس بنات الإمارات حتى غدون يفخرن بأمومة سموها لهن كونهن أصبحن شريكا فاعلا في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.

واشادت سعادتها بدعم سموها ورعايتها الكريمة للمرأة الاماراتية للإرتقاء بمكانتها وفكرها المجتمعي.. مشيرة الى ان المرأة الاماراتية حققت تقدما لافتا في جميع المجالات خصوصا التمكين الإجتماعي والإقتصادي والسياسي .. وأن اهتمام ومتابعة سموها وعطاءها لفتاة الإمارات ساهم في تحقيق نقلة إضافية حيث شقت طريقها .. واليوم هي تقف بجوار الرجل تشاركه في البيت والعمل بوعي وإيمان لأن بناء الأوطان لا يتحقق إلا بتكامل الرجل والمرأة .. واليوم تجني الفتاة الإماراتية والعربية ثمار جهدها اليوم .

> وأكدت سعادتها أن النبتة التي روتها سموها دعما ومتابعة قد أينعت وأثمرت..لافتة الى أن " أم الإمارات " رسمت الطريق وقدمت للجميع كل مقومات ومؤهلات المضي فيه.. كما أن أيادي سموها البيضاء ودعمها السخي للمرأه الإماراتية أسهم بشكل ملحوظ في تمكين المرأة وتقلدها أعلى المناصب بجانب نيلها حقوقها كاملة.. مشيرة إلي أنه بفضل " أم الامارات" أصبحت المرأة الإماراتية شريكا أساسيا في مسيرة التنمية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ليواصل مسيرتها دعما واهتماما بالإنسان دون تمييز على أساس الجنس..صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات.

وأضافت أن وضوح الرؤية واعتبار المرأة الإماراتية محورا رئيسا في التنمية كان سببا رئيسا في ما تحقق للمرأة الإماراتية من مكاسب وإنجازات في وقت قصير من عمر الدولة مقارنة بمثيلاتها في مختلف دول العالم.. مؤكدة حرص سمو " أم الامارات" على اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة مثل إنشاء آليات وطنية متمثلة في مؤسسات نسائية تعمل على النهوض بالمرأة في مختلف المجالات مثل الإتحاد النسائي العام الذي يعمل على وضع الخطط الوطنية الإستراتيجية التي تعني بتقدم المرأة ولعبت دورا رياديا في قيادة مسيرة العمل النسوي في دولة الإمارات.. بالاضافة إلى الجمعيات النسائية كمؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي ومؤسسة تنمية المرأة في دبي والمجلس الأعلى للأسرة في الشارقة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وقالت إن الدولة تبذل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الإتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الاعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات" جهودا حثيثة لدعم مسيرة المرأة لتصل إلي العالمية وتمكينها لتتبوأ كل المراتب .. مشيرة إلي أن دور المرأة الإماراتية تعزز واكتسب أبعادا جديدة مع تطور مناحي الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة لأنها حظيت بتشجيع وتأييد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وأكدت نورة خليفة السويدي مديرة الإتحاد النسائي العام حرص القيادة الرشيدة على انضمام الدولة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإبرام اتفاقات دولية حول تنظيم ساعات العمل وتساوي الأجر والإمتيازات الأخرى وسن التشريعات والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة وتعاقب كل من يتعدى بالعنف ضد المرأة مكافحة الاتجار في البشر في مقدمة هذه القوانين.

> وأشارت الى أن ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية من خلال إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة الفاعلة في مختلف أوجه الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتنموية في الدولة مكن المرأة الإماراتية من تأدية واجباتها ومسؤولياتها تجاه مجتمعها ووطنها.

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