نيابة المنصورة تكشف تعرض المرشح المزيف لعملية نصب من محام

كشفت تحقيقات نيابة قسم ثانى المنصورة، فى واقعة تقدم مدرس للجنة العليا للانتخابات بالدقهلية بـ16 توكيلا لعدد من المندوبين للمشاركة فى متابعة الانتخابات البرلمانية عن دائرة شربين، رغم أنه غير مدرج بكشوف الناخبين، أن المدرس تعرض لعملية نصب.

وأكدت التحقيقات أن المدرس قام بتوكيل محام للتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات وتحصل منه المحامى على أوراق الترشح وتقاضى أموال مقابل ذلك من المدرس، وبعد فترة أكد له المحامى أن اسمه بكشوف المرشحين، وبناء عليه قام بالتوجه للجنة العليا لتقديم التوكيلات الصادر منه للمندوبين لمتابعة الانتخابات باللجان، وبعد ما تأكدت النيابة من صحة الواقعة قامت بإخلاء سبيله من سرايا النيابة.