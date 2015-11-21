أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نيابة المنصورة تكشف تعرض المرشح المزيف لعملية نصب من محام

Google+ Print
نيابة المنصورة تكشف تعرض المرشح المزيف لعملية نصب من محام نيابة المنصورة تكشف تعرض المرشح المزيف لعملية نصب من محام
كشفت تحقيقات نيابة قسم ثانى المنصورة، فى واقعة تقدم مدرس للجنة العليا للانتخابات بالدقهلية بـ16 توكيلا لعدد من المندوبين للمشاركة فى متابعة الانتخابات البرلمانية عن دائرة شربين، رغم أنه غير مدرج بكشوف الناخبين، أن المدرس تعرض لعملية نصب.

وأكدت التحقيقات أن المدرس قام بتوكيل محام للتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات وتحصل منه المحامى على أوراق الترشح وتقاضى أموال مقابل ذلك من المدرس، وبعد فترة أكد له المحامى أن اسمه بكشوف المرشحين، وبناء عليه قام بالتوجه للجنة العليا لتقديم التوكيلات الصادر منه للمندوبين لمتابعة الانتخابات باللجان، وبعد ما تأكدت النيابة من صحة الواقعة قامت بإخلاء سبيله من سرايا النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365