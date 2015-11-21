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878 مليون جنية لرفع كفاءة الرى والصرف الصحى بنطاق محافظة البحيرة

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878 مليون جنية لرفع كفاءة الرى والصرف الصحى بنطاق محافظة البحيرة 878 مليون جنية لرفع كفاءة الرى والصرف الصحى بنطاق محافظة البحيرة
قال الدكتور محمد سلطان ، محافظ البحيرة، إنه قد تم التنسيق مع قيادات وزارة الرى والصرف والميكانيكا على تنفيذ خطة عاجلة لرفع كفاءة الرى والصرف بمحافظة البحيرة بتكلفة 878 مليون جنية.

وأوضح المحافظ، وفق بيان للمحافظة اليوم السبت، أن الخطة تستند لعدة محاور وهى، إنشاء عدد 5 محطات جديدة بالمحافظة بتكلفة إجمالية 535 مليون جنية وتشمل محطة مصرف الدشودى بتكلفة 75 مليون جنية، محطة مصرف تروجي بتكلفة 150 مليون جنية، محطة مصرف شريشرا بتكلفة 150 مليون جنية ، محطة مصرف البوصيلى بتكلفة 85 مليون جنية ، محطة مصرف الخيري بتكلفة 75 مليون جنية .

وتابع المحافظ، إضافة إلى إحلال وتجديد عدد 5 محطات قائمة بتكلفة إجمالية 172 مليون جنية، وتشمل محطة أبيس بتكلفة 18 مليون جنية ، ومحطة شبراخيت بتكلفة 65 مليون جنية، ومحطة الدلنجات بتكلفة 55 مليون جنية ، ومصرف ادكو بتكلفة 16 مليون جنية، ومصرف برسيق بتكلفة 18 مليون جنية، وأيضا تدعيم المحافظة بعدد 120 وحدة طلمبات للطوارئ والتي تشمل طلمبات أفقية تعمل بالكهرباء وطلمبات أفقية تعمل بالديزل من النوع المتنقل والثابت بتكلفة إجمالية 121 مليون جنية.

وأضاف المحافظ، كما تشمل الخطة على ترميم وتعلية الجسور وتعميق كل مصارف العموم وهى، مصرف إدكو والمصرف الخيرى ومصرف طرد الخيريى ومصرف ايتاى إدكو ، ومصرف كفر بنى هلال ومصرف أبو قير ومصرف الواق وجنابية زرقون الشرقية وجنابية زرقون الغربية، وذلك بتكلفة تقديرية 50 مليون جنية.

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