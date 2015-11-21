مديرية أمن مطروح تنظم يوما للأيتام.. وتضبط هاربا منذ أحداث 25 يناير

استضافت مديرية أمن مطروح اليوم، بالتنسيق مع إحدى دور الأيتام بمطروح، بعض الأطفال الأيتام لزيارة إدارة مرور مطروح "مدرسة المرور للأطفال "، بحضور اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، وبعض من قيادات المديرية حيث تم تعريفهم بأهم مبادئ وقوانين المرور كما تم توزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم وأعقبه جولة أخرى بإدارة الحماية المدنية لتوعيتهم بأخطار وطرق مواجهة الحرائق البسيطة .

وفى سياق آخر، تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى والمعينين بخدمة القول الأمنى من ضبط شريف س م ا مواليد 1984 نجار مقيم دسوق كفر الشيخ والهارب عقب أحداث 25 يناير من سجن ليمان طرة أبو زعبل والمحكوم عليه فى القضية رقم 13593/2009 جنايات دسوق ضرب أفضى إلى موت والمقضى فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وترحيله إلى سجن ليمان طرة أبو زعبل .

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة لهم أثناء قيامهم بالمرور بدائرة القسم، من ضبط محمد ع م م مواليد 1981 عاطل مقيم عزبة العسكر مطروح والمحكوم عليه بالمؤبد فى الجناية رقم 564/2015 جنايات مطروح وبحوزته طربة كاملة لجوهر الحشيش المخدر وعدد 50 قرصا لعقار الترامادول المخدر وسكينة كبيرة الحجم ومبلغ مالى 150 جنيها.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع .