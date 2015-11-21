بالصور.. محافظ البحر الأحمر يلتقى السفير الكندى لبحث زيادة أعداد السائحين

التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، السفير الكندى بالقاهرة، لمناقشة سبل زيادة أعداد السائحين الكنديين بالغردقة.

وأكد المحافظ حرص الدولة على محاربة الإهاب، مشيرا إلى أنه يستهدف عدم الاستقرار ويهدد العالم بأسره، مضيفا أن مصر تعتبر الدولة الأولى فى العالم التى كانت تنادى بمحاربة الإرهاب.

من جانبه أكد السفير الكندى مساندة بلاده لمصر فى حربها ضد الإرهاب، الذى يمثل خطرا على العالم، وتطرق اللقاء لبحث سبل زيادة حركة السياحة الكندية بالغردقة، واقترح محافظ البحر الأحمر توجيه الدعوة لاستضافة الإعلاميين ووكلاء السفروالسياحة الكنديين بمدينة الغردقة لكى ينقلوا الصورة الحقيقية عن المدينة السياحية والمنتجعات الرائعة بها لبلادهم.



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