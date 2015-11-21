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إصابة طالبة برش خرطوش بالوجه فى حفل عرس بالشرقية

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إصابة طالبة برش خرطوش بالوجه فى حفل عرس بالشرقية إصابة طالبة برش خرطوش بالوجه فى حفل عرس بالشرقية
أصيبت طالبة برش خرطوش بالوجه أثناء تواجدها فى حفل عرس، بقرية الشبانات بالشرقية، وتبين قيام أحد المعازيم بإطلاق الخرطوش ابتهاجا بالعرس فأصاب الطالبة، وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير البحث الجنائى، بوصول "أسماء س س" 15 سنة طالبة، ومقيمة الشبانات، لمستشفى الأحرار، مصابة برش خرطوش بالوجه.

وتبين قيام "أيمن ع ط" 25 سنة مقيم بذات القرية، بإصابة الطالبة، وتم ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7170 جنح المركز، وجار العرض على النيابة.
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