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رسمياً.. “FDA” تصدق على علاج جديد لنوع نادر من سرطان الدم

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رسمياً.. “FDA” تصدق على علاج جديد لنوع نادر من سرطان الدم رسمياً.. “FDA” تصدق على علاج جديد لنوع نادر من سرطان الدم
صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” على عقار حديث يسمى “Ninlaro” لعلاج المايلوما المتعددة.

وأوضح التقرير أن “Ninlaro” يحتوى على المادة الفعالة “ixazomib”، لافتين إلى أنه سوف يستخدم مع اثنين من العلاجات الأخرى لعلاج الأشخاص الذين يعانون من المايلوما المتعددة.

وتُعد المايلوما المتعددة هو شكل من أشكال سرطان الدم الذى يحدث فى خلايا البلازما التى تعتبر نوعا من خلايا الدم البيضاء التى توجد فى نخاع العظام، وهذه الخلايا السرطانية تتكاثر، وتنتج بروتينا غير طبيعى، قد يؤدى إلى ضعف الجهاز المناعى ويسبب مشاكل أخرى فى العظام أو الكلى.

وقال المعهد الوطنى للسرطان إنه سيكون هناك 26850 حالة جديدة من حالات الورم النخاعى المتعدد مع ارتفاع الوفيات إلى أكثر 11240 فى الولايات المتحدة هذا العام.

وأضاف الدكتور ريتشارد بازدور، مدير مكتب أمراض الدم والأورام فى الإدارة، أن الموافقة على العقار الثالث للمايلوما المتعددة هذا العام يعد بشرى سارة لمرضى المايلوما المتعددة حول العالم.
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