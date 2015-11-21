صور| الملكة رانيا تزور مركز للأبحاث في مدريد برفقة نظيرتها الأسبانية

قامت الملكة رانيا العبدالله، أمس، بزيارة إلى مركز البيولوجيا الجزيئية للأبحاث والدراسات ومختبر «ميديا لاب برادو» في مدريد، وذلك ضمن زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أسبانيا.

وخلال زيارتها إلى مركز البيولوجيا الجزيئية ترافقها الملكة الأسبانية “ ليتيزيا”، تجولت الملكة رانيا العبدالله في مرافق المركز والتقت عدداً من الباحثين والعاملين في المركز، واستمعت الى شرح حول طبيعة العمل ومجالات الأبحاث العلمية التي تتم في المركز، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الدستور” الأردنية.

ويقوم المركز بالأبحاث المختلفة في مجالات التطور الفسيولوجي والمرضي للسرطان وخلايا الجهاز المناعي التي تنسق الاستجابة المناعية.

وعرض عدد من الباحثين ملخصاً عن أبحاث تناولت «الأمراض النادرة» التي تصيب الإنسان وعادة ما يكون سببها وراثي، وأشار أحد الباحثين إلى أن كل مرض نادر يؤثر على أقل من شخص من بين 2000 شخص، ويقدر أن 50 بالمائة من تلك الأمراض تؤثر على الأطفال. وقال انه تم اعتماد حوالي 400 علاج لـ7000 مرض من الأمراض النادرة المعروفة التي تصيب الإنسان.

واطلعت الملكة رانيا على كيفية استخدام (ذبابة الفاكهة) في اجراء البحوث العلمية والتجريبية للدراسات في علم الوراثة للأمراض التي تصيب الانسان. وزارت جلالتها مختبر «ميديا لاب برادو» في مدريد، والتقت مدير المختبر وعددا من العاملين، وتجولت في مرافق المختبر واطلعت على عدد من البرامج التي يتم العمل على تطويرها مثل أجهزة الضوء الدقيقة، والأثاث العاطفي، والماسح الضوئي، والعاب الفيديو التجريبية، بالاضافة الى ورشة عمل مفتوحة المصادر.

يشار إلى أن «ميديا لاب برادو» مختبر للبحث والإنتاج والبث لمشاريع الثقافة التي تستكشف أشكال التجريب والتعلم التشاركي الذي ظهر عبر الشبكات الرقمية، وهو جزء من دائرة الثقافة والرياضة بمجلس مدينة مدريد.