أمن القاهرة يداهم دائرة الشرابية ويضبط 12 قضية مخدرات و203 هاربين من أحكام

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزى، حملات أمنية موسعة استهدفت دائرة قسم شرطة الشرابية، بقصد ملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار ومتعاطى المواد المخدرة والهاربين من السجون والأحكام القضائية.

وأسفرت الحملات التى قادها اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، عن ضبط 12 قضية فى مجال المخدرات، وضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 300 جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (82 جراما)، و2234 قرصا مخدرا، وضبط (6 فِرَد خرطوش).

كما تم ضبط 7 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وضبط 8 قطع أسلحة بيضاء، وضبط متهم محكوم عليه فى أحكام مجمعة بلغت (23) حكما قضائيا متنوعا، وضبط 25 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 20 محكوما عليهم هاربين فى أحكام جنايات من بينهم محكوم عليه بالسجن المؤبد، وتنفيذ 108 أحكام حبس، وتنفيذ 25 حكم مخالفة، وتنفيذ 50 حكم غرامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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