إبطال مفعول أكثر من 30 طنا من المتفجرات فى سنجار بالعراق

>بعد حوالى أكثر من أسبوع على تحرير قوات البيشمركة لمدينة سنجار(شنكال)، تواصل الفرق الهندسية إبطال مفعول العبوات الناسفة والأبنية المفخخة التى زرعها تنظيم داعش داخل المدينة وعلى الطرق.

وقال قاسم سمو مدير آسايش (أمن) شنكال قاسم سمو لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) ان " الفرق الهندسية التابعة لقوات البيشمركة، تمكنت خلال الأسبوع الأول فقط بعد تحرير مدينة شنكال من ابطال مفعول عربات مفخخة وعبوات ناسفة وقدور وبيوت مفخخة تزن جميعها أكثر من ثلاثين طنا من المواد المتفجرة".

وأضاف سمو " تمكنت الفرق من إزالة هذه المتفجرات وإبطال مفعولها وإبعاد خطرها عن المواطنين وهم مستمرون فى عملهم لإزالة ما تبقى من هذه العبوات والمتفجرات، حيث تمكنت هذه الفرق من إبطال مفعول سيارة مفخخة كانت تحمل نحو سبعة أطنان من المتفجرات، كما عثرت على نفق بطول 20 متراً مفخخ بالكامل تم توقيته للانفجار ذاتياً بعد فترة محددة، وابطلت مفعولها".

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