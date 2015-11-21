أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. قوات التأمين تتسلم 366 لجنة فرعية لانتخابات البرلمان بالإسماعيلية

Google+ Print
تسلمت اليوم السبت، قوات تأمين لجان الانتخابات بالإسماعيلية، 210 مقرات رئيسية، بإجمالى عدد 366 لجنة فرعية على مستوى المحافظة وتوابعها مقسمة إلى أربعة دوائر انتخابية، بإجمالى عدد 781527 ناخبة وناخبة ممن لهم حق التصويت.

وبدأت القوات المسلحة فى توزيع الأفراد والضباط على اللجان لتأمينها من الخارج بالتنسيق مع الشرطة، حيث سيتم توزيع أفراد الشرطة على اللجان من الداخل وتسيير دوريات متحركة حول اللجان والمقرات الانتخابية تبدأ من صباح غد الأحد.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية قد انتهت من تجهيز جميع اللجان والمقرات الانتخابية بالمحافظة، وتوفير كافة سبل الراحة والتيسيرات اللازمة لتسهيل فعاليات العملية الانتخابية، بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والشرطة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365