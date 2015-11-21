بالصور.. قوات التأمين تتسلم 366 لجنة فرعية لانتخابات البرلمان بالإسماعيلية

تسلمت اليوم السبت، قوات تأمين لجان الانتخابات بالإسماعيلية، 210 مقرات رئيسية، بإجمالى عدد 366 لجنة فرعية على مستوى المحافظة وتوابعها مقسمة إلى أربعة دوائر انتخابية، بإجمالى عدد 781527 ناخبة وناخبة ممن لهم حق التصويت.

وبدأت القوات المسلحة فى توزيع الأفراد والضباط على اللجان لتأمينها من الخارج بالتنسيق مع الشرطة، حيث سيتم توزيع أفراد الشرطة على اللجان من الداخل وتسيير دوريات متحركة حول اللجان والمقرات الانتخابية تبدأ من صباح غد الأحد.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية قد انتهت من تجهيز جميع اللجان والمقرات الانتخابية بالمحافظة، وتوفير كافة سبل الراحة والتيسيرات اللازمة لتسهيل فعاليات العملية الانتخابية، بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والشرطة.



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