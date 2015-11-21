نجوى إبراهيم تدخل عالم الأطفال من جديد

كتبت – إنجي لطفي

فى حلقة خاصة من برنامج بيت العيلة،غداً، في تمام الساعة العاشرة والنصف على قناة النهار تحت عنوان ” الأطفال” ، تستضيف نجوي إبراهيم خلال الحلقة الشاعر الغنائي سيد حجاب، والذى بدوره تحدث عن كتابة الشعر للأطفال، وأيضاً لماذا لا يوجد لدينا حالياً برامج وأفلام كارتون للأطفال ، وتستضيف أيضاً فى الحلقة عمرو سمير عاطف مؤلف مسلسل بكار، والذى قام بكتابة كارتون سندباد، وبرنامج عالم سمسم العالمي بالنسخة المصرية.

وفى نفس الحلقة تستضيف نجوي إبراهيم فى بيت العائلة، الفنانة مي عبد النبي والفنان طلعت عطية، وهم من أهم مطربي الأطفال فى الماضي،وأيضاً الإعلامية زهرة رامي.