أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طالب ينهى حياة صديقه بعد مشاهدته بصحبة شقيقته فى عين شمس

Google+ Print
طالب ينهى حياة صديقه بعد مشاهدته بصحبة شقيقته فى عين شمس طالب ينهى حياة صديقه بعد مشاهدته بصحبة شقيقته فى عين شمس
أنهى طالب بعين شمس، حياة صديقه عقب تعديه بالضرب على المجنى عليه إثر مشاهدته بصحبة شقيقته، وهو ما دفعه للشك بأنه على علاقة بشقيقته، وقام بالتعدى عليه بالضرب، إلا أنه فور نقله المستشفى توفى متأثرا بإصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، فتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة لتولى التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من مستشفى الحلمية العسكرى، بوصول "عصمت.م.ر" 19 سنة، طالب، بمعهد للسياحة، والذى توفى إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، ومن خلال الفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى و"عبد الرحمن.إ.م" 15 سنة طالب، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال مباحث القسم من ضبطه.

وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، نظراً لمشاهدته المجنى عليه صحبة شقيقته، واعتقاداً أنه على علاقة بها، وهو ما دفعه للتعدى عليه بالضرب "دون إصابات"، إلا أنه فارق الحياة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10280 لسنة 2015م إدارى القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365