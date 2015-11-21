طالب ينهى حياة صديقه بعد مشاهدته بصحبة شقيقته فى عين شمس

أنهى طالب بعين شمس، حياة صديقه عقب تعديه بالضرب على المجنى عليه إثر مشاهدته بصحبة شقيقته، وهو ما دفعه للشك بأنه على علاقة بشقيقته، وقام بالتعدى عليه بالضرب، إلا أنه فور نقله المستشفى توفى متأثرا بإصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، فتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة لتولى التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من مستشفى الحلمية العسكرى، بوصول "عصمت.م.ر" 19 سنة، طالب، بمعهد للسياحة، والذى توفى إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، ومن خلال الفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى و"عبد الرحمن.إ.م" 15 سنة طالب، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال مباحث القسم من ضبطه.

وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، نظراً لمشاهدته المجنى عليه صحبة شقيقته، واعتقاداً أنه على علاقة بها، وهو ما دفعه للتعدى عليه بالضرب "دون إصابات"، إلا أنه فارق الحياة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10280 لسنة 2015م إدارى القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.