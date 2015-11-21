مدير أمن المنوفية: الدفع بـ150 مجموعة قتالية لتأمين لجان الانتخابات

أكد اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى من اليوم وحتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، تحسبًا لأى أعمال عنف متوقعة من قبل الإخوان لإفساد الانتخابات البرلمانية وإكمال خريطة الطريق.

وأضاف مدير الأمن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الدفع بـ150 مجموعة قتالية بجميع مراكز المحافظة عبارة عن 10 مجموعات بكل مركز من مراكز المحافظة العشر، و12مجموعة متواجدة بمديرية الأمن، بالإضافة إلى الدفع بـ4 تشيكلات من الأمن المركزى بكل مركز.

وأوضح مسعود أنه تم تشيكل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى بكل مركز لرصد جميع تحركات وتجمعات جماعة الإخوان الإرهابية والتعامل معهم.

وأشار إلى أنه سوف يتم تعزيز الخدمات على جميع المنشآت العامة وخاصة دور العبادة وجميع المرافق الهامة بالمحافظة، بالإضافة إلى الخدمات السرية لرجال المباحث لرصد أى تجمعات وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسيه بالمديرية بها، بالإضافة إلى تكثيف الخدمات فى جميع الأكمنة الحدودية وخاصة بمدينة السادات وقويسنا وتأمين جميع جميع مقرات الانتخابات بمراكز المحافظة.

وطالب مدير أمن المنوفية أهالى المحافظة بالخروج والمشاركة في الانتخابات البرلمانية غدا وبعد غدا، مؤكدًا أن حماية كل مواطن منوفى هى مسؤليتنا، مشيرًا إلى أن أى مواطن يحاول إثارة الشغب فلا يلومن إلا نفسه.

وأوضح مدير أمن المنوفية أن رجال الشرطة والجيش يؤمنون الانتخابات جنبا إلى جنب لأنهم حماة الوطن ولن يستطيع أحد أن يفرق بينهم فمهمتهم هى حماية الوطن الغالى مصر من الذين يريدون هدمه.

من جانبه، قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية تشكيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة من القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدنى ومديرى المديريات بالمحافظة وعدد من الجهات المعنية بمتابعة سير العملية الانتخابية للتدخل السريع فى حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين التى تتلقها الغرفه مباشرة او من خلال غرف العمليات الفرعية والمنتشرة على مستوى المحافظة باى من وسائل الاتصال المتاحة .

وأكد عبد الباسط أن محافظة المنوفية أنهت استعداداتها لإجراء العملية الانتخابية من خلال التعاون بين رجال القوات المسلحة والشرطة وتوفير أماكن لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير مولدات كهرباء أمام جميع اللجان، وأن المنوفية تتمتع بطبيعة سكانية وثقافية مميزة وطالما كان لأبنائها السبق على مختلف الأصعدة العلمية والسياسية، وأن أبناء المنوفية أظهروا قدرا عاليا من الوعى السياسى خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيه والاستفتاء على الدستور وغيرها.

يذكر أن محافظة المنوفية ضمن محافظات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية والتى تستمر على مدار يومى 22 و23 من الشهر الجارى فى 523 مقرا انتخابيا يضم 1089 لجنة فرعية وانعدد الناخبين المسجلين بالقوائم هو2403141 (مليونان وأربعمائة وثلاثة آلاف ومائة وواحد وأربوان ناخب) ويتنافس 231 مرشحا على 20 مقعدا للفردى و5 للقائمة بإجمالى 25 مقعدا.