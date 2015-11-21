محافظ المنوفية: توفير مولدات كهرباء باللجان الانتخابية تحسبا لانقطاع التيار

قال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، إنه تم توفير مولدات كهربائية فى اللجان، تحسبا لانقطاع الكهرباء، وكذلك سيارات الإسعاف موزعة بشكل جغرافى بالقرب من اللجان، متوقعا مشاركة عالية للناخبين فى انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، المقرر بدءها غد الأحد.

وأكد محافظ المنوفية خلال لقاء معه اليوم السبت، مع فضائية "أون تى فى" أن المحافظة لا تدعم مرشحا بعينه، وأن هذا الاتهام عار من الصحة، فلا يوجد مرشح يتعامل أو يتحدث مع المحافظ فى الفترة الحالية، مؤكدًا أنه لم يتم دعم السكرتير العام السابق للمحافظة خلال حملته الانتخابية.

وبالنسبة للقضاة، فقال محافظ المنوفية، إنه تم تسكين القضاة على أعلى مستوى، وإن وزارة الدخلية اتخذت عمليات التأمين لهم، وهناك مجموعات انتشار لتأمين القضاة على الطرق.