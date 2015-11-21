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انتهاء تطعيمات «الصحة» ضد «الحصبة»

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انتهاء تطعيمات «الصحة» ضد «الحصبة» انتهاء تطعيمات «الصحة» ضد «الحصبة»

أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني بمصر، التي إنتهت اليوم بتطعيم 23 مليون و200 ألف طفل، دون حدوث أي مضاعفات لأي حالة من الحالات التي تلقت التطعيم.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الحملة التي بدأت في 31 أكتوبر الماضي وانتهت اليوم كان الهدف منها هو تحصين الأطفال في في الفئة العمرية من 9 أشهر وحتى 10 سنوات ضد هذين المرضين بعد ما زادت نسبة حدوث الإصابة إلى أكثر من 5200 حالة خلال العام الجاري.

وقال إن إطلاق الحملة جاء تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا للتطعيمات، وكانت تستهدف تطعيم جميع الأطفال مجانًا بواسطة الفرق الثابتة بالمراكز الطبية ومكاتب الصحة ووحدات الرعاية الأساسية والوحدات الصحية والحضانات والمدارس الإبتدائية بالمحافظات، وارتكزت استراتيجيتها على رفع مناعة الأطفال ضد المرض من خلال تنفيذ حملة تطعيم قومية شارك في تنفيذها 82 ألفًا من الأطقم الطبية والفنية المدربة.

وفي هذا الصدد تعبر وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، عن خالص تقديرها البالغ لفريق العمل من الأطباء والمراقبين الصحيين والتمريض القائمين على أعمال الحملة سواء من الجهات الإشرافية أو التنفيذية لقيامهم بواجبهم الوطني في حماية أطفال مصر، علمًا بأنه كانت هناك حملات شديدة للتشكيك في جدوى هذه الحملة من التطعيم ولتخويف الشعب المصري من الأثار الجانبية من التطعيم.

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