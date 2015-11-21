5 دقائق مش كفاية..خدعوك فقالوا: ممارسة الجنس تحرق الدهون وتقلل الوزن

يعتقد الكثيرون أن ممارسة الجنس تساعد على خسارة الوزن وفقدان السعرات الحرارية، لكن ثبت أن ذلك من الخرافات، لأن متوسط معدل ممارسة الجنس 5 دقائق فقط وليس له أى تأثير على الوزن.

ووفقا لموقع readers digest الأمريكى، أشار إلى أنه من الخرافات الشائعة أن ممارسة الجنس تساعد على فقد الكثير من الوزن وخسارة السعرات الحرارية، حيث قدر الخبراء أن ممارسة الجنس لمدة 30 دقيقة تساعد على حرق السعرات الحرارية من 85 إلى 150، ولخسارة نصف كيلو من وزنك يجب أن يتم خسارة 3500 سعر حرارى، ويتم ذلك عند ممارسة الجنس 35 مرة.

وحسب ما جاء فى التقرير أن معظم الأشخاص لا يمكنهم ممارسة الجنس لمدة ثلاثين دقيقة، وأن متوسط مدة الجنس يصل لمدة 5 دقائق فقط، وفى الواقع أثناء ممارسة العلاقة الجنسية ترتفع معدلات ضربات القلب وضغط الدم لمدة 15 ثانية ثم تعود الأمور بعد ذلك لوضعها الطبيعى.

أشار التقرير إلى أن ممارسة الجنس له العديد من الفوائد الصحية ومنها تحسين الحالة المزاجية وخفض ضغط الدم المرتفع وانتظام الدورة الشهرية عند المرأة، وليس من بينها خفض الوزن.

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