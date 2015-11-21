"مرور الجيزة" تضبط 2590 مخالفة متنوعة و15 "توك توك" خلال 24 ساعة

كثّفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، بناءً على توجيهات اللواء طارق نصر، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، الحملات المرورية على محاور وشوارع المحافظة لضبط المخالفات المرورية، ومتابعة حركة سير المركبات والعمل على فك الزحام المرورية بجميع الميادين.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 2590 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين "انتظار خاطئ - عكس الاتجاه - بدون لوحات - مخالفات متنوعة"، و15 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى و814 مخالفة نموذج 125.

كما تم ضبط 18 دراجة بخارية و15 مركبة توك توك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات.