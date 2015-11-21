النيابة تأمر بحبس 3 عاطلين قتلوا سائقا وسرقوا سيارته فى أكتوبر

أمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بخطف سائق وقتله بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم ثان أكتوبر للاستيلاء على سيارته.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان العميد رأفت الحلوانى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر، قد تلقى إخطارا من أهالى الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر، يفيد بطعن 3 أشخاص لسائق سيارة 9 طعنات وسرقوا سيارته الخاصة وفروا هاربين.
وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجوا السائق إلى المنطقة الصناعية، وتعدوا عليه بالضرب ثم طعنوه بسلاح أبيض "سنجة ومطواة"، ولقى مصرعه فى الحال ليسرقوا سيارته.