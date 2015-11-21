النيابة تأمر بحبس 3 عاطلين قتلوا سائقا وسرقوا سيارته فى أكتوبر

أمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بخطف سائق وقتله بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم ثان أكتوبر للاستيلاء على سيارته.

كان العميد رأفت الحلوانى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر، قد تلقى إخطارا من أهالى الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر، يفيد بطعن 3 أشخاص لسائق سيارة 9 طعنات وسرقوا سيارته الخاصة وفروا هاربين.

وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجوا السائق إلى المنطقة الصناعية، وتعدوا عليه بالضرب ثم طعنوه بسلاح أبيض "سنجة ومطواة"، ولقى مصرعه فى الحال ليسرقوا سيارته.