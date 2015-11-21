محافظ السويس: علاج عمال شركة مصر إيران بالتأمين الصحى

أعلن اللواء العربى السروى، محافظ السويس، استجابة الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، لطلبه علاج عمال شركة مصر إيران وعددهم 1845عاملاً للعلاج بالتأمين الصحى.

وأشار المحافظ، فى بيان صادر عن الديوان العام، إلى أن رئيس الهيئة طلب سرعة استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، منها استمارة حصر معتمدة من جهة العمل ومكتب التأمين الأجتماعى التابع له جهة العمل وإرفاق عدد 2 صورة شخصية، وصورة من الكشف الطبى لدخول الخدمة على أن يكون لائقا طبيا أمام إحدى اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى، ثم التوجه للفرع المختص لاستخراج بطاقة انتفاع بالتأمين الصحى.