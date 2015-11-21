ملتقى التعليم بالفيوم يناقش 42 شكوى للمعلمين وأولياء الأمور

انعقد اليوم السبت اللقاء الرابع للملتقى التعليمى وذلك بقاعة المسرح بديوان مديرية التربية والتعليم بمدينة الفيوم بحضور الدكتور سيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم لبحث شكاوى المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وجميع المهتمين بالتعليم وبالعملية التعليمية.

حضر اللقاء ياسر عمر وكيل المديرية وقيادات المديرية ومديرى الإدارات التعليمية، حيث تم بحث 42 شكوى من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أنه سيقوم بتطبيق مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع العاملين بالتعليم، لافتا إلى أنه سيتم حل جميع المشكلات بالشكل الذى يحقق العدالة بين الجميع.



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