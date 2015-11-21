1000ضابط و7 آلاف شرطى ومجند يؤمنون الانتخابات البرلمانية فى الإسماعيلية

قال اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إن جميع القوات المشاركة فى العملية الانتخابية انتظمت، والتى تضم 1000ضابط شرطة و4 آلاف شرطى و3 آلاف مجند.

وأضاف مدير الأمن، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز جميع اللجان بوسائل العملية الانتخابية، وأصبحت جاهزة تماما، مشيرا إلى أنه تم تعقيم وفحص جميع اللجان بمعرفة خبراء المفرقعات للتأكد من خلوها من أى شىء يعوق العملية الانتخابية، مؤكدا أن جميع اللجان أصبحت جاهزة بالاشتراك مع القوات المسلحة.

وانتظمت جميع الخدمات على اللجان، وتم تكليف مأمورى المراكز والأقسام بضرورة المتابعة وتذليل كافة الصعاب أمام الناخبين.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تفقد القوات أمس الجمعة، وزار معسكرات قوات أمن الإسماعيلية لتفقد ومتابعة طابور الاصطفاف لجميع القوات والتشكيلات المكلفة بتأمين العملية الانتخابية وكافة المقرات واللجان العامة والفرعية بمختلف قطاعات المحافظة.



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