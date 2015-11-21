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السيطرة على حريق محدود بمصنع أدوية بالفيوم دون إصابات

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السيطرة على حريق محدود بمصنع أدوية بالفيوم دون إصابات السيطرة على حريق محدود بمصنع أدوية بالفيوم دون إصابات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق محدود شب بمصنع للأدوية بجوار مستشفى الفيوم العام وتم اخماد الحريق قبل امتداده للمبانى المجاورة ولم يسفر عنه أية إصابات.

كان اللواء ناصر العبد مساعد مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا من العميد هشام صادق مدير الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع الأدوية الملاصق لمستشفي الفيوم العام ، هرعت للمكان عدة سيارات إطفاء ورجال الحماية المدنية الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمصنع وبعض أقسام المستشفى الملاصقة ومنها المعمل الكيماوى – المعمل البكتريولوجى – عنبر المحبوسين .

تبين أن النيران اشتعلت فى المخلفات التي تشغل مساحة كبيرة من أرض فضاء تقدر مساحتها بعدة آلاف من الأمتار تتجمع فيها سيارات قديمة تابعة لمديرية الصحة والمستشفى ومخلفات وبقايا فروع وجذوع شجر وتم إخمادها ولم تسفر عن إصابات.
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