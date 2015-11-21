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"مرور القاهرة" تضبط 12 ألف مخالفة متنوعة و574 "توك توك" خلال 15 يوما

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"مرور القاهرة" تضبط 12 ألف مخالفة متنوعة و574 "توك توك" خلال 15 يوما "مرور القاهرة" تضبط 12 ألف مخالفة متنوعة و574 "توك توك" خلال 15 يوما
كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير الإدارة من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين العاصمة، بناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة، بهدف رصد المخالفات المرورية وإلزام قائدى السيارات بقواعد المرور.

وتمكنت الإدارة من خلال حملاتها المرورية خلال 15 يوما الماضية من رصد 12228 مخالفة سحب تراخيص ومخالفة قواعد المرور و1038 مخالفة دراجة بخارية بدون لوحات و109 مخالفات سيارات بدون لوحات و574 توك توك يسير بشوارع العاصمة بدون تصريح من المحافظة.

كما تم ضبط 675 مخالفة تجاوز سرعات و121 مخالفة السير بدون رخص، كما تم تحرير 6523 محضرا فوريا للمخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفات.

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