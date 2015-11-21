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سقوط عصابة مكسيكية وراء خطف 50 ألف جنيه من مدير بشركة أدوية فى التجمع

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سقوط عصابة مكسيكية وراء خطف 50 ألف جنيه من مدير بشركة أدوية فى التجمع سقوط عصابة مكسيكية وراء خطف 50 ألف جنيه من مدير بشركة أدوية فى التجمع
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على تشكيل عصابى مكسيكى الجنسية، عقب قيام عناصر بخطف حقيبة من مدير بشركة أدوية فى التجمع الخامس وبداخلها مبلغ 50 ألف جنيه، وتم ضبط عناصر التشكيل وإعادة الأموال للمجنى عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم وإحالتهم للنيابة لتولى التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من شرطة النجدة بتمكن الأهالى من ضبط "جاكلين أورتيجا أورتيز" 41 سنة "مكسيكية الجنسية"، عقب قيامها وآخرين يستقلان السيارة رقم " و ج 5248 " ماركة نيسان صينى "فرا هاربان"، بخطف حقيبة بداخلها مبلغ 50 ألف جنيه من "ياسر ص ع" 44 سنة، مدير توزيع بشركة أدوية، وتم ضبط بحوزتها الحقيبة المستولى عليها وبداخلها المبلغ وبعرضها على المجنى عليه اتهمها والهاربان بالسرقة.

ومن خلال الكشف الفنى على السيارة تبين أنها ملك "هانى م أ" 38 سنة "مستأجرة"، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم كل من، "أيما ايسابيل هيرنانذر ايتوخوما" 35 سنة "مكسيكية الجنسية"، وتحمل جواز سفر مكسيكى، و"استيفن اندريس باراخايمس" 24 سنة "كولومبى الجنسية" ويحمل جواز سفر كولومبى، و"عمر دانيال باكا سانشيز" 32 سنة "كولومبى الجنسية" ويحمل جواز سفر كولومبى، و"خوسية جابريل سونيجا سانيشيز" 39 سنة "مكسيكى الجنسية" ويحمل جواز سفر مكسيكى، و"ايدوين مارتين ابابييد" 31 سنة "مكسيكى الجنسية" ويحمل جواز سفر مكسيكى، و"ريكاردو جارسيا لوثانو" 33 سنة "مكسيكى الجنسية" بدون جواز سفر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق.

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