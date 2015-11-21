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إصابة عامل بمحطة كهرباء بعد توصيل زميله التيار عن طريق الخطأ فى الفيوم

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إصابة عامل بمحطة كهرباء بعد توصيل زميله التيار عن طريق الخطأ فى الفيوم إصابة عامل بمحطة كهرباء بعد توصيل زميله التيار عن طريق الخطأ فى الفيوم
تمكنت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، من إنقاذ عامل من فرقة خطوط الكهرباء بالفيوم، صعقته الكهرباء، واشتعلت فيه النيران، أثناء قيامه بأعمال صيانة، بمحطة محولات منطقة كيمان فارس "ضغط عالى".

تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد هشام صادق، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، بورود بلاغ من إدارة محطة محولات كهرباء كيمان فارس بمدينة الفيوم، بتعرض عامل يدعى (محمد.ج.م) ومقيم بحى قحافة بمدينة الفيوم، من عمال فرقة خطوط الفيوم، للصعق بالكهرباء، واشتعال النيران فيه على سلم المحطة، أثناء إجرائه عمليات الصيانة، وقام أحد العاملين بالمحطة بتوصيل التيار الكهربائى بالخطأ قبل انتهاء العامل من أعمال الصيانة، فصعقته الكهرباء.

واستخدمت قوات الحماية المدنية، السلم الهيدروليكى، لإنقاذ العامل، حتى تمكنت من إنزاله من السلم، ووضع بعض الأدوية الموضوعية، وسلمته إلى سيارة إسعاف، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

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مصر 365