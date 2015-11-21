قوات البيشمركة تعتقل 3 قياديين يحملون الجنسية السعودية غرب الموصل

>كشف مصدر فى وزارة البيشمركة اليوم السبت عن اعتقال ثلاثة قياديين فى تنظيم داعش يحملون الجنسية السعودية شمال غرب الموصل.

وقال المصدر ان" قوات البيشمركة اعتقلت ثلاثة قياديين فى تنظيم داعش بالقرب من بلدة حردان التابعة لقضاء سنجار شمال غرب الموصل " موضحا ان " المعتقلين الذين يحملون الجنسية السعودية كانوا يحاولون التسلل باتجاه قضاء سنجار شمال غرب الموصل".

وأشار إلى أن قوات البيشمركة اقتادت القياديين الثلاثة للتحقيق معهم، من جهة أخرى اعلن المصدر مقتل تسعة من قوات البيشمركة بينهم إيزيديون فى انفجار احد المنازل المفخخة داخل قضاء سنجار شمال غرب الموصل، موضحا أن القوات كانت داخل المنزل للبحث عن قياديين متسللين فى القضاء لحظة الانفجار ما أسفر عن مقتلهم فى الحال.

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