مصباحان لا يشبهان سواهما

بعيداً عن الإضاءة التقليدية المتمثلة في الثريات والمصابيح ذات "الشابوه" الأرضية وتلك الخاصة بالمنضدة، لا بد من الاستفادة من الابتكارات العصرية التي تجتاح عالم الديكور في السنوات الأخيرة، وتتفق غالباً مع الدعوات العالمية لتوفير الطاقة. في هذا الإطار، يقدّم "فلايت" المصمّم من الأمريكي سيمون موريس إطلالة جديدة للمصابيح، إذ يبدو شكله عائماً. ويؤشّر إلى مفهوم التحرر من خلال تخليه عن الأسلاك، إذ يستخدم الصمامات الثنائية الباعثة للضوء التي توفر الطاقة، فيما قاعدته مصنوعة من الخشب المستدام.

بدوره، يستحضر "لونا لامب" من "أكورن استوديو" التايوانية القمر في تصميمه، الذي يشمل سبعة أحجام مختلفة، تستخدم مواد "اللاتكس" والألياف الزجاجية، مع الإشارة إلى أنّها تقاوم الماء والحرارة، ما يجعلها مناسبة للمساحات الداخلية والخارجية.

شاهدي أيضاً: