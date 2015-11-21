أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

مصباحان لا يشبهان سواهما

Google+ Print

السبت 21-11-2015 19:22

بعيداً عن الإضاءة التقليدية المتمثلة في الثريات والمصابيح ذات "الشابوه" الأرضية وتلك الخاصة بالمنضدة، لا بد من الاستفادة من الابتكارات العصرية التي تجتاح عالم الديكور في السنوات الأخيرة، وتتفق غالباً مع الدعوات العالمية لتوفير الطاقة. في هذا الإطار، يقدّم "فلايت" المصمّم من الأمريكي سيمون موريس إطلالة جديدة للمصابيح، إذ يبدو شكله عائماً. ويؤشّر إلى مفهوم التحرر من خلال تخليه عن الأسلاك، إذ يستخدم الصمامات الثنائية الباعثة للضوء التي توفر الطاقة، فيما قاعدته مصنوعة من الخشب المستدام.

بدوره، يستحضر "لونا لامب" من "أكورن استوديو" التايوانية القمر في تصميمه، الذي يشمل سبعة أحجام مختلفة، تستخدم مواد "اللاتكس" والألياف الزجاجية، مع الإشارة إلى أنّها تقاوم الماء والحرارة، ما يجعلها مناسبة للمساحات الداخلية والخارجية.

شاهدي أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي