وزير الصحة : خطة شاملة لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات النواب

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين ةزير الصحة والسكان وضع خطة شاملة للتأمين الطبي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها غدا وبعد غد بـ 13 محافظة وهم "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وقال وزير الصحة والسكان فى تصريحات صحفية اليوم، إن الخطة تهدف إلى الدفع بـ 2842 سيارة إسعاف موزعة على الشوارع والميادين الرئيسية بالقرب من مقار اللجان الإنتخابية، لتأمين إدلاء الناخبين بأصواتهم فى مقار اللجان الانتخابية.

وأوضح ووير الصحة والسكان، أن خطة الوزارة خلال الفترة من 21نوفمبر الجاري وحتى 4ديسمبر المقبل، تشمل رفع درجة الإستعداد بجميع مرافق الإسعاف، وتجهيز فرق الانتشار السريع، والتنبيه على سيارات الإسعاف بالمرور في محيط مقر اللجان طوال فترة الإنتخابات وعند لجان الفرز، بالإضافة إلى تجهيز 10 لنشات إسعافية و2 طائرة إسعافية للإستخدام في الحالات الطارئة أثناء عمليات الاقتراع باللجان الانتخابية.

كما تشمل الخطة رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية، واعتبارها كمستشفيات إخلاء خط أول، وتحديد بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمعاهد التعليمية والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وبعض المستشفيات الجامعية كمستشفيات إخلاء خط ثان، والتنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من "أطباء، فنيين، تمريض" بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات ، إلى جانب منع الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات بدءاً من اليوم السبت وحتى الجمعة 4 ديسمير المقبل .

وتتضمن الخطة أيضاً رفع درجة الاستعداد بمراكز الدم الإقليمية، والتأكد من توافر أكياس الدم والبلازما من الفصائل المختلفة بجميع المستشفيات في محافظات المرحلة الثانية للانتخابات.

وفي سياق متصل، وجه وزير الصحة والسكان بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة، وعضوية كلٍ من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ومدير عام أقسام الطوارئ والحروق ومدير عام أقسام الرعايات المركزة ومدير إدارة الأزمات ومدير مركز النداء الآلي بالإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة "137" ، مهمتها إصدار تقرير بأعداد المصابين إن وجدت والمستشفيات التي يتم تحويل الحالات عليها، كما تم تخصيص الخط الساخن "16474" لاستقبال الشكاوى خلال فترة الانتخابات.