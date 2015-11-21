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تواجد مكثف لأوناش المرور لتسيير الحركة المرورية بالعاصمة خلال الانتخابات

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تواجد مكثف لأوناش المرور لتسيير الحركة المرورية بالعاصمة خلال الانتخابات تواجد مكثف لأوناش المرور لتسيير الحركة المرورية بالعاصمة خلال الانتخابات
صرح اللواء علاء الديجوى، مدير مرور القاهرة، بأن الإدارة رفعت درجة الاستعداد للقيام بعمليات تأمين الانتخابات البرلمانية بتعزيز انتشار سيارات المرور من الدوريات الراكبة والدراجات البخارية لتجوب المحاور الهامة والميادين الرئيسية بالقاهرة، لملاحظة الحالة المرورية والإخطار الفورى عن أى ملاحظات لتسهيل وصول الناخبين لمقر اللجان الانتخابية.

وأضاف مدير المرور فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تعزيز الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش بدءًا من شبرا حتى حلوان، وكذلك مناطق وسط القاهرة ومحور المطار ومناطق الحدائق العامة للعمل على إزالة أى اختناقات مرورية تعوق حركة المرور وسير السيارات لسرعة الوصول إلى مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح اللواء الديجوى أنه سيتم تخصيص أكبر قدر ممكن من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ بالمحاور الهامة "والبتش باجى" لتسيير حركة المرور أعلى الكبارى مع انتشار الخدمات المرورية بالمحاور والميادين أو الشوارع بالعاصمة.

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