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النيابة تحقق مع صاحب شركة استيراد لحيازته 3 آلاف عدسة تسبب العمى بالجمالية

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النيابة تحقق مع صاحب شركة استيراد لحيازته 3 آلاف عدسة تسبب العمى بالجمالية النيابة تحقق مع صاحب شركة استيراد لحيازته 3 آلاف عدسة تسبب العمى بالجمالية
تباشر نيابة الجمالية برئاسة المستشار حازم عبد الشكور، التحقيق فى واقعة القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير، لحيازته عدسات لاصقة تسبب العمى.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة قبل وقت سابق من القبض على صاحب شركة بالجمالية، لحيازته 3290 عدسة لاصقة مهربة جمركيا وتسبب العمى.

كانت معلومات وردت للواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، مفادها قيام مالك شركة غير مرخصة للعدسات اللاصقة بنطاق دائرة قسم شرطة الجمالية، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من العدسات "الطبية، المحلول" المدون عليها علامات "رينو، فريش لوك، أكوا فريش"، ذات منشأ أجنبى والمهربة جمركيا، والخالية من أى مستندات تفيد بمصدرها، وغير الحاصلة على ترخيص من وزارة الصحة، التى تؤثر على الصحة العامة وقد تؤدى لفقدان البصر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انتقلت قوة من ضباط الإدارة، وتمكنوا من ضبط مالكها و3290 عدسة لاصقة، ومحلول عدسات مهربة جمركيا، وتم وضع المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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مصر 365

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