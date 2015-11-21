ضبط 675 علبة سجائر مهربة داخل كشك فى الإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط 675 علبة سجائر أجنبية مهربة ومحظور تداولها داخل مصر ، بحوزة صاحب كشك فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث والقوة المرافقة لهما بضبط "م. ب. ب. ح) صاحب كشك بجوار نادى الكهرباء دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته 675 علبة سجائر أجنبية مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.