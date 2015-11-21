ضبط 860 كيلو معسل مغشوش داخل مصنع بالعجوزة

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 860 كيلو معسل مغشوش بمصنع فى العجوزة، وتم القبض على المدير المسئول عن المصنع وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، قيام "كرم.م" صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة المعسل بالعجوزة مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات وتعبئتها فى عبوات خاصة بشركات حكومية وخاصة مرخصة، واستخدام العلامات التجارية الخاصة بتلك الشركات بقصد بيعها بالأسواق والمحلات العامة.

ونجحت الحملة فى ضبط "محمود.ص" مدير المصنع، وعثر على 860 كيلو معسل مجهول المصدر ومغشوش، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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