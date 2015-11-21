مباحث كوم أمبو تضبط مسجلا بحوزته نصف كيلو حشيش وسلاح آلى

تمكنت مباحث كوم أمبو اليوم من ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجلة وبحيازته سلاح آلى ونصف كيلو من مخدر الحشيش وذخائر.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، إخطارا بضبط المتهم (أحمد. م) 31 سنة ومقيم دائرة مركز كوم أمبو والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم( 3314 ) إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2015 م " مخدرات ومقاومة سلطات" وبحيازتــه "بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مللى" وبخزينتها (25) طلقة من ذات العيار و(50) قطعة من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ (3450) جنيها.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة والمبلغ المالى من متحصلات البيع حسبما أفادت الشرطة، تحرر عن ذلك المحضر رقم (5260) إدارى مركز كوم أمبو، وجار العرض على النيابة.

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