أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 5 أشخاص اختطفوا طفلا وطلبوا فدية نصف مليون جنيه لإطلاق سراحه بالبدرشين

Google+ Print
ضبط 5 أشخاص اختطفوا طفلا وطلبوا فدية نصف مليون جنيه لإطلاق سراحه بالبدرشين ضبط 5 أشخاص اختطفوا طفلا وطلبوا فدية نصف مليون جنيه لإطلاق سراحه بالبدرشين
استعان عامل بـ4 من أصدقائه واختطفوا ابن عمه، وطلبوا فدية نصف مليون جنيه بمنطقة البدرشين بالجيزة، وتمكن رجال المباحث من تحرير الطفل المختطف وضبط المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم عماد رشدى رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين بلاغا من موظف بشركة صرافة، أفاد فيه بتعرض ابنه البالغ من العمر 10 سنوات للاختطاف وطلب الجناة نصف مليون جنيه لإطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات تبين أن ابن عم الطفل استعان بـ4 من أصدقائه واختطفوه وطلبوا الفدية، فتم إعداد كمين لهم والقبض عليهم وتحرير الطفل وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد رشدى همام مفتش المباحث الجنائية بارتكاب الواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365