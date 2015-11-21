ضبط 5 أشخاص اختطفوا طفلا وطلبوا فدية نصف مليون جنيه لإطلاق سراحه بالبدرشين

استعان عامل بـ4 من أصدقائه واختطفوا ابن عمه، وطلبوا فدية نصف مليون جنيه بمنطقة البدرشين بالجيزة، وتمكن رجال المباحث من تحرير الطفل المختطف وضبط المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم عماد رشدى رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين بلاغا من موظف بشركة صرافة، أفاد فيه بتعرض ابنه البالغ من العمر 10 سنوات للاختطاف وطلب الجناة نصف مليون جنيه لإطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات تبين أن ابن عم الطفل استعان بـ4 من أصدقائه واختطفوه وطلبوا الفدية، فتم إعداد كمين لهم والقبض عليهم وتحرير الطفل وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد رشدى همام مفتش المباحث الجنائية بارتكاب الواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيق.