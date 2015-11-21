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مصرع 7 عمال غرقا.. ومحافظ أسيوط يصرف 5 آلاف جنيه لأسر المتوفيين

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مصرع 7 عمال غرقا.. ومحافظ أسيوط يصرف 5 آلاف جنيه لأسر المتوفيين مصرع 7 عمال غرقا.. ومحافظ أسيوط يصرف 5 آلاف جنيه لأسر المتوفيين

غرق – تعبيرية

لقي  7 عمال مصرعهم وأصيب 10 أخرين جراء انقلاب سيارة ربع نقل أمام عزبة الدارين التابعة لقرية منقباد بمركز أسيوط، صباح اليوم السبت، على طريق (أسيوط-القاهرة) الزراعي.

وكانت غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بترعة الإبراهيمية ما أسفر عن مصرع وإصابة أكثر من 17 عاملًا كانوا على متن السيارة. وجري الدفع  بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري ومركز أسيوط للتوجه إلى مكان الواقعة وسرعة التعامل مع الحادث، وتوجه اللواء ماجد السيد سكرتير عام المحافظة إلى مستشفى جامعة أسيوط للإطمئنان على حالة المصابين.

فيما يجري حاليا البحث عن أحد المفقودين بترعة الإبراهيمية ويدعى عاطف محمود على الشيمي.

وقال محمد فؤاد الشندولي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، أصدر تعليماته بسرعة صرف إعانات مالية بقدر 5 آلاف جنية لأسرة المتوفي وألف جنية لأسرة المصاب وأضاف الشندويلي بأن الشئون الاجتماعية ستتحمل كافة نفقات العلاج وشراء أية مستلزمات طبية لازمة لمساعدة المصابين.

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