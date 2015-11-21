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حلمي بكر لـ«تامر حسني»: بطل تحط فى دماغك انك هتبقى مطرب مصري عالمي

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حلمي بكر لـ«تامر حسني»: بطل تحط فى دماغك انك هتبقى مطرب مصري عالمي حلمي بكر لـ«تامر حسني»: بطل تحط فى دماغك انك هتبقى مطرب مصري عالمي

كتبت : إنجي لطفي

الملحن حلمي بكر

قال الملحن حلمي بكر، إن “تامر حسني مطرب ممتاز، وقلت له يا تامر بطل تحط في دماغك إنك هتبقى المطرب المصري العالمي”.

وتابع “بكر خلال الجزء الثاني من حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” عبر قناة الحياة “قولت لتامر عندما يغنى لك الغرب كلماتك باللحن تبقى عالمي، وعندما يستمع إلى لحنك ويعجبه تبقى عالمية محلية”.

وأشاد بكر بالمطرب محمد حماقي واختيارات ألبوماته الأخيرة، لكنه انتقد إعجاب حماقي بأغاني “المهرجانات”، إما عن الفنان إيهاب توفيق، فقال “أنا اعتمده في الإذاعة في بداية حياته الفنية”.

وأضاف “في يوم جاءني إيهاب توفيق وكان قرفان، وقال لي أنا عايز أعتزل.. كنت هضربه وقلتله ارجع.. وذهبت معه أول حفلة بعد قراره الاعتزال فوجد الجمهور بيصقف ويبكي”.

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