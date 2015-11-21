«الملكي» يستضيف «برشلونة» في رحلة البحث عن الصدارة

كتب :عابد البنا

تتجه أنظار عشاق «كرة القدم» إلى ملعب «بيرنابيو» بمدريد، الذي يستضيف لقاء التشويق بين «ريال مدريد وبرشلونة» في «الكلاسيكو الإسباني» بالجولة الـ12 من مسابقة الدوري.

ويبحث الملكي في لقاء اليوم عن الصدارة بعد أن سقط في الجولة الماضية أمام «أشبيلية» في «السانشيز بيزخوان» بهدفين مقابل ثلاثة وابتعاده عن الصدارة التي احتلها لعدة أسابيع، لصالح غريمه التقليدي برشلونة.

ويسعى الريال إلى مصالحة جماهيرة بعد أن انهى الموسم الماضي خالي من البطولات.

لم يخسر «الملكي» على ملعب «سينتياجو بيرنابيو»في آخر 22 مواجهة، ويعتبر مصدر تفاؤل لجماهير الريال.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الإسبانى «رفاييل بينيتيز» مدرب ريال مدريد، على خطة «4 ــ 2 ــ 3 ــ1».

حراسة المرمى « نافاس»

خط الدفاع «مارسيلو ــ راموس ــ فاران ــ دانييلو»

خط الوسط « تونى كروس ـــ مودريتش ــ جاريث بيل ــ رودريجيز ـــ رونالدو»

وفي خط الهجوم : «كريم بنزيما» صاحب أسرع هدف في تاريخ الكلاسكو

و على الجانب الأخر يدخل النادي الكاتلوني المباراة وهو في الصدارة برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد ، وقائمة كاملة بعد عودة الساحر الارجنتيني «ليونيل ميسي» هداف الكلاسكو.

ويسعى «ميسي» إلى تحطيم رقم قياسي جديد بالكلاسيكو لأصبح متساوى مع أسطورة ريال مدريد السابق «دي ستيفانو» في عدد الأهداف المسجلة بالكلاسيكو.

وقد يصبح «برشلونة» وحيدا في الصدارة في حالة الفوز وقد يجد نفسه على بعد نقطة واحده من المركز الثالث،في حالة فوز أتليتكو أمام ريال بيتيس وخسارته في «الكلاسكو»

ويتوقع أن يدخل النادي الكاتلوني بتشكيل «4 ــ 3 ــ 3»

في حراسة المرمى «برافو»

وفي خط الوسط و رباعي دفاعي «الفيس ـــ بيكه ــــ مانيو ــــ البا»

وفي خط الوسط «أندريس إنيستا— ماسكيرانو— بوسكيتس»

وثلاثي هجومي «ميسي ــــ نيمارــــ سواريز»

ويتساوى الفريقان فى عدد مرات الفوز فى «الكلاسيكو» بـعدد 23 مرة لكل منهما، مقابل 16 تعادل،وتعتبر نتيجة «2/1» هى الأكثر تكرارًا في تاريخ الفريقين بـ18 مرة.

وسيشهد «الكلاسكو» مواجهات فردية داخل «المستطيل الاخضر» وسيحاول الكثير من لاعبي الفريقين إظهار أفضل ما لديهم في اللقاء وتعتبر المواجها التي سوف تحدث بين البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم البارسا وجاريث بيل مهاجم الريال هي الأبرز فى اللقاء كونهما مهاجمين من الطراز الرفيع.

ويحاط «كلاسيكو» الاسباني اليوم بإجراءات أمنية غير مسبوقة تفوق 6 أضعاف في المباريات السابقه بين الفريقين بعد الهجمات الارهابية على باريس التي راح ضحيتها 129 شخصا الأسبوع الماضي،والتي تبنتهى «داعش».

وقال وزير الداخلية الاسباني «خورخي فرنانديس دياس» “سيتم تعزيز الأمن بشكل كبير. سيكون عدد أفراد الأمن كبيرا ليس فقط للوصول إلى الملعب، بل في الضواحي ووسائل النقل التي ستجلب المشجعين إلى الملعب”، -حسب ما ذكرت شبكة «sky news»

ولم يتم الافصاح عن أي أرقام رسمية حول عدد افراد التأمين ، لكن بحسب تقارير في الصحف المحلية، ستقام حلقة أمنية ثلاثية حول ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة مؤلفة من أكثر من 1500 شرطي مجهزين بالسلاح، الخيول، الكلاب وأجهزة الكشف عن المعادن.

ويتوقع حضور 81 ألف متفرج إلى الملعب الواقع وسط العاصمة الاسبانية «مدريد» لمشاهدة مباراة وسط متابعتها من قبل 500 مليون نسمة في مختلف أنحاء العالم.