بالصور..تظاهر طلاب جامعة النهضة ببنى سويف اعتراضا على سياسة الإدارة

تظاهر طلاب جامعة النهضة بمحافظة بنى سويف، اليوم السبت، أمام باب الجامعة بشرق النيل، اعتراضا على ما سموه سياسة إدارة الجامعة الخاطئة اتجاه الطلاب.

وطالب الطلاب المعتصمون بخفض نسبة الغياب لـ50% بدلاً من 60% كما طالبوا بإلغاء الحرمان هذا الترم نتيجة للزيادة المفاجئة فى نسبة الغياب للطلاب، واحتساب أسبوع الحذف والإضافة من نسبة الغياب.

وطالب الطلاب بإلغاء درجات الحضور التى تم تحديدها من قبل أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعة وإلغاء الحضور الورقى بالسكاشن والمحاضرات، بالإضافة إلى تعديل جدول الامتحانات لثلاثة أسابيع بدلا من أسبوعين، والاكتفاء بمادة واحدة فى الامتحانات يوميا بدلا من أكثر من مادة.



>